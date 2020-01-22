"BEN DURUŞU OLAN BİRİSİYİM"



Defne Samyeli, konuyla ilgili, "Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda bir açıklama beklemiştim ama böyle bir açıklama gelmedi. Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış. Ben duruşu olan birisiyim" şeklinde konuştu.