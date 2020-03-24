Çukur oyuncuları "Çukur Evde" ile hayranlarıyla buluştu

Türkiye’ye yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle yetkililerin evde kalın çağrısına uyan oyuncular Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Berkay Ateş, Kubilay Aka, Damla Sönmez, Kadir Çermik, Hazal Subaşı ve dizinin senaristi Gökhan Horzum video konferans yöntemiyle görüntülü sohbet ederek, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Çukur’un resmi Youtube kanalında dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen “ Çukur Evde” yayını sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncuların hayranlarıyla buluştukları yayın 2 milyon görüntülenmeyi geçti. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un Youtube kanalından ekrana gelen bu özel bölüm izleyenlerden tam not aldı.