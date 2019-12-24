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Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünün final sahnesinde suikasta uğrayan Yamaç’ı maskeli kişi, bir kez daha kurtardı. Kurtarıcısının yanına gelen Yamaç, Mahsun ile karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Tekrar ortaya çıkan Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği ve Yamaç’ı neden kurtardığı şimdiden merakla bekleniyor.
HEM REYTİNGLERDE HEM DE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.49 izlenme oranı (rating),20.99 izlenme payı (share),Total’de 10.74 izlenme oranı (rating),23.07 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüslerken, AB’de 8.49 izlenme oranı (rating),19.31 izlenme payı (share) elde etti. #kimsinsen etiketi Twitter Türkiye'de 17 saat 20 dakika dünyada ise 6 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.
YAŞAM SAVAŞI VEREN CUMALİ HASTANEYE KALDIRILDI!
Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali’nin haberi Çukur’a hızlıca yayılırken, mahalleli Cumali’den gelecek iyi haberi bekledi. Yamaç, durumu ağır olan Cumali’nin ameliyatını Baytar Selami’nin yapmasını isteyerek ekran başındakileri şaşırttı.
KARACA AZER’İN EVİNDE!
Ameliyattan çıkan fakat durumu ağır olan Cumali yaşam savaşı verirken, Yamaç ve Selim tüm Çukur’u toplayarak Azer’in evine gitti. Koçovalılar silahlarını doğrulttuğu sırada karşılarında Karaca’yı buldu. Bu savaşı bitirmek isteyen Karaca’nın kendini feda ettiğini gören Yamaç ve Selim şoke oldu. Bu duruma izin veren Sultan’a hesap soran Koçovalı kardeşler, Sultan’ın beklenmeyen tepkisiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye attı. Yamaç, Azer’in yanında yer alan adamlarla hesaplaşırken, Aliço’nun yardımıyla Efsun’un da bu işin içinde olduğunu anladı.
Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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