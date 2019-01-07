Çukur 49. yeni bölümü bu akşam neden yok? Çukur bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 7 Ocak SHOW TV yayı akışı ve Çukur yeni bölümüne dair detaylar...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Çukur'un yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un bu akşam yayınlanmayan 49. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Çukur 49. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇUKUR 48. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak!

Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI - 7 OCAK PAZARTESİ

08.00 Kendine İyi Bak - Yeni Bölüm

10.00 Çarpışma - Tekrar

13.00 Gelin Evi - Yeni Bölüm

15.00 Zahide Yetiş'le - Canlı Yayında

18.45 Show Ana Haber - Canlı

20.00 Kocan Kadar Konuş

22.00 Çukur - Tekrar

00.30 Çarpışma - Tekrar

02.45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda - Tekrar

04.15 Gelin Evi - Tekrar

05.30 Çocuktan Al Haberi - Tekrar

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