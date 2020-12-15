Çukur, nefes kesen 107. bölümüyle dün akşam SHOW TV'de ekrana geldi. Akın'ın babasının ölümü karşısında duyduğu acı yavaş yavaş yerini öfkeye bırakır ve Yamaç'tan ona bir intikam planı sunmasını ister. Selim Koçovalı'nın ölümüyle altüst olan Yamaç'ın intikam planı çoktan hazırdır. Çukur 4. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 107. bölümde neler oldu?

ÇUKUR 4. SEZON 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 107. Bölümünde Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak.

Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

ÇUKUR 108. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Çukur'un ekrana gelen her bölümünün arkasından gelecek hafta yayınlanacak bölümün ön izlemesi paylaşılırdı. Bu hafta Çukur 108. bölüm ilk sahne henüz paylaşılmadı.