Fenomen dizi Çukur'un 11. bölüm fragmanı merak ediliyor! Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çukur dün akşam yayınlanan 1010. yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Erdenetlerin mahalleye zehirli su dağıtması bir felakete sebebp olur ama Çukur birbirine kenetlenerek bu sorunun da altından kalkar. Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde, Koçovalılar'ın Erdenetler'e karşı yaptığı hamleler nefesleri kesti. Koçovalılar, aldığı darbelerden sonra kaçmaya çalışan Cengiz Erdenet'in peşine düştü. Finalde saklandığı yere ait bir ipucu yakalayan Koçovalılar'ın bir sonraki hamlesi ise şimdiden büyük merak konusu oldu.
Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetler'in mahalleye zehirli su dağıtması büyük bir felakete sebep olurken Çukur, yine birbirine kenetlenerek yaralarını hep beraber sardı.
Aldıkları büyük darbe sonrası Yamaç, mahalleliyi bir araya topladı ve mahallede uzun bir sofra kuruldu. Çukur'un bir arada olduğu anlar büyük beğeniyle izlenirken, Yamaç'ın yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemeyi başardı. Yaşadığı kayıplar ve üst üste gelen hamleler sonucunda Cengiz Erdenet, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçti ancak finalde izinin bulunması uzun sürmedi. Cengiz'in nerede saklandığına dair ipucu bulan Koçovalılar'ın sıradaki hamlesi ise heyecanla bekleniyor.
ÇUKUR 111. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Merakla beklenen Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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