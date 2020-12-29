Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çukur, yayınlanan her bölümüyle izleyenler ekrana kilitlemeye devam ediyor. Çukur 109. bölüm dün akşam yayınlandı. Zor günler geçiren Cengiz Erdenet, Erdenetlerin yeni yıldızı Kulkan'la birlikte ayağa kalkmaya çalışır. Çukur 109. bölüm tek parça izle

ÇUKUR 109. BÖLÜM TEK PARÇA

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Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.