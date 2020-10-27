4 sezondur SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur, milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yamaç ve Vartolu'nun iş birliği ile öne çıkan Çukur 100. bölümden sonra dizisinin takipçileri "Çukur 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye sormaya başladı. İşte merakla beklenen Çukur 4. sezon 9. bölümden (101. bölüm) ilk sahne...

ÇUKUR 4. SEZON 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı henüz yayınlanmadı ancak dün gece dizinin sosyal medya hesaplarından yeni bölümün ilk sahnesi paylaşıldı. İşte Çukur 4. sezon 9. bölümden (101. bölüm) ilk sahne...

ÇUKUR 101. BÖLÜM İLK SAHNE