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        Haberler Spor Transfer Cuesta'nın referansı Davinson'dan! - Futbol Haberleri

        Cuesta'nın referansı Davinson'dan!

        Galatasaray yılan hikayesine dönen stoper transferini Carlos Cuesta ile gerçekleştirdi. 25 yaşındaki stopere vatandaşı Davinson Sanchez kefil oldu

        Giriş: 07.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:57
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          Galatasaray, uzun süredir gündemde olan stoper arayışını noktalandırdı ve Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardı.

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          Transfer süreci adeta yılan hikayesine dönen Galatasaray, 25 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.

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          Cuesta'nın transferinde, Galatasaray'ın bir diğer Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez önemli rol oynadı.

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          Sanchez’in vatandaşı için olumlu referanslar vermesi Galatasaraylı idarecileri etkiledi.

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          Kolombiyalı futbolcu Galatasaray yönetimine Cuesta için “Alırsanız pişman olmaz, iyi bir oyuncu transfer etmenin yanında iyi bir yatırım yapmış olursunuz” dedi.

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          Sarı-kırmızılı kulüp Genk ile 8 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.

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          Galatasaray 8 milyon Euro’yu üç sezona yayılmış eşit taksitler halinde ödeyecek.

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          Aynı zamanda sağ bekte de oynayabilen Cuesta ikinci yarıda 650 bin Euro, ilerleyen sezonlarda 1,5 milyon Euro civarında ücret alacak.

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