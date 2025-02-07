Cuesta'nın referansı Davinson'dan!
Galatasaray yılan hikayesine dönen stoper transferini Carlos Cuesta ile gerçekleştirdi. 25 yaşındaki stopere vatandaşı Davinson Sanchez kefil oldu
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Galatasaray, uzun süredir gündemde olan stoper arayışını noktalandırdı ve Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardı.
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Transfer süreci adeta yılan hikayesine dönen Galatasaray, 25 yaşındaki başarılı stoperi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi.
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Cuesta'nın transferinde, Galatasaray'ın bir diğer Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez önemli rol oynadı.
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Sanchez’in vatandaşı için olumlu referanslar vermesi Galatasaraylı idarecileri etkiledi.
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Kolombiyalı futbolcu Galatasaray yönetimine Cuesta için “Alırsanız pişman olmaz, iyi bir oyuncu transfer etmenin yanında iyi bir yatırım yapmış olursunuz” dedi.
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Sarı-kırmızılı kulüp Genk ile 8 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
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Galatasaray 8 milyon Euro’yu üç sezona yayılmış eşit taksitler halinde ödeyecek.
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Aynı zamanda sağ bekte de oynayabilen Cuesta ikinci yarıda 650 bin Euro, ilerleyen sezonlarda 1,5 milyon Euro civarında ücret alacak.