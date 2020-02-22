22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Yarraka Bayles isimli bir anne, cüce olduğu için okulda zorbalığa maruz kalan oğlunun görüntülerini Facebook'tan paylaştı.
Videoda Quaden Bayles adındaki çocuğun "Bana bıçak ver. Kendimi öldüreceğim. Ölmek istiyorum" diyerek hayatına son vermek istediği görüldü.
Anne Bayles paylaşımında "Zorbalık işte buna neden oluyor. Lütfen çocuklarınızı, ailelerinizi, arkadaşlarınızı eğitebilir misiniz?" dedi.
Quaden Bayles'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 24 milyondan fazla görüntülenme alan videoyu görenler, Quaden'e destek mesajları yağdırdı. Twitter'da #WeStandWithQuaden (Quaden’in yanındayız) etiketiyle güzel mesajlar iletildi.
Öyle ki cücelik sendromuna sahip Amerikan komedyen Brad Williams, yardım kampanyası başlattı. Kampanya için 360 bin dolardan fazla para toplandı. Toplanan bağışlarla Quaden ve annesinin Kaliforniya'daki Disneyland'ı ziyaret edeceği öğrenildi.
Hollywood'dan Hugh Jackman ve Mark Hamill gibi birçok isim de Quaden için destek mesajları paylaştı.
Avustralyalı oyuncu Jackman, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Quaden, sen sandığından daha güçlüsün dostum ve ne olursa olsun sen benim arkadaşımsın. O yüzden lütfen herkes nazik olsun çünkü zorbalık iyi değil. Hayat yeterince zor, o yüzden karşımızdaki her insanın bir çeşit savaş verdiğini hatırlayalım. O yüzden sadece nazik olalım."
Ünlü oyuncu Jeffrey Dean Morgan, "Adamım, adını bilmiyorum, annenin adını bilmiyorum. Videonu gördüm. Bilmeni istediğim şey, ben dahil arkadaşlarının olduğudur. Henüz benimle tanışmadın ancak onu değiştirebilir miyim diye bakacağız" mesajıyla desteklerini iletti.
Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill ise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bu zalimlik hayret verici olduğu kadar da çok üzücü de" dedi.
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