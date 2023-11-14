Cüce olan çift tüm korkularına rağmen kendi ailesini kurmayı seçti ve üç çocukları oldu

Ancak iyi haber de vardı; doktorlar, omurga komplikasyonlarıyla karşılaşabileceği konusunda uyarı yapsalar da bebek, genel olarak sağlıklı bir yaşam sürebilirdi.

Tilba'nın doğumunun ardından aile, cücelik ön yargısıyla mücadele etmek için, hem zaferleri hem de başarısızlıkları kapsayan yolculuklarını anlatan bir Instagram hesabı açtı.