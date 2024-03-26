ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ: 1965–1980

Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba Semti'nde Dünya'ya geldi. babasının adı Yusuf, annesinin adı ise Rabia'dır. Hazinedaroğulları unvanı ile tanınan ataları, 18. asırda bugünkü Özbekistan sınırlarının içinde bulunan Buhara şehrinden göç etmişlerdir.Babası Yusuf'un sahibi olduğu fabrika, Türkiye'nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı.3-4 yaşlarında iken din eğitimine başladı. Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhında hâlen liderlik konumunda olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti.

12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı'ndan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında uzun seneler sürecek kitapların tahsilini 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 tarihinde on binlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı.

SONRAKİ HAYATI: 1980–GÜNÜMÜZ

İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü, ileri derecede şeker hastası olduğu için askerlik hizmetinden muaf oldu. İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç'tan altı ayda hafızlığını tamamladı. İsmailağa Camisi'nde kurduğu ders halkalarında on sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam eden Ünlü, Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbetlerinde vaazlarını yüz binlere ulaştırdı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

1997 yılına kadar ailesinin kazancı ile geçimini sağlayan Ahmet Mahmut Ünlü, 1997 yılında babasının işlerinin bozulması ve iflas etmesi neticesinde çok sıkıntılı günler geçirdi. 1997'den sonra bizzat kendisinin kaleme aldığı risalelerin geliri ile geçimini sağladı.1999 Gölcük Depremi hakkında yaptığı konuşmanın ardından Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan iki yıl yedi ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı, fakat sadece 13 ay hapis yattı.Fatih Hak ve Hizmet Vakfı tarafından İstanbul Beykoz semtindeki 20 dönüm arazi üzerine kurulu külliyenin yapılmasına önderlik etti. Külliyeye, hazine arazisi üzerinde kaçak olarak inşa edilmesinden dolayı el konuldu ve Hazine'ye devredildi.

2006 yılında Hürriyet Gazetesi'nde Cübbesiz Ahmet Hoca başlığı ile sürmanşetten jet ski'li fotoğrafları yayımlanarak haber edilmesiyle tekrar kamuoyunun gündemine girdi.2009 yılı yazında "Barbie bebekler erkekleri tahrik ediyor" fetvâsı ile tekrar gündeme geldi. Bu konuşmasından sonra Habertürk TV kanalında Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. İlki 23 Temmuz 2009'da iki buçuk saat süren, ikincisi 2 Ağustos 2009 olmak üzere beş saat süren programlar yüksek reyting topladı.Programda, Adapazarı Depremi sırasında yaptığı konuşmanın Kur'an-ı Kerîm ve sünnet kaynaklı olduğunu belirten Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasından isim ve yer vererek yaptığı bâzı eleştirilerden dolayı özür dilediğini bildirdi.

Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV'de ve Lâlegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.