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        Haberler Gündem Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberi, Cübbeli Ahmet'in hastalığı ne

        Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

        Kamuoyunda, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de, havaalanından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:24
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        Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı
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        Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen bir program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlandı.

        HAVAALANINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'da yer alan habere göre Ünlü, bunun üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #ahmet mahmut ünlü
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