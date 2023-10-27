CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği 100. Yıl Marşı coşkuyla dinlendi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı ve kurtuluş mücadelesini anlatan marşları seslendirdi.
Cumhuriyet Bayramı Özel Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Ankaralı müzikseverlerle buluşan dev koroya, katılımcılar coşkuyla eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen yarışmanın birincisi İlker Kömürcü'nün söz ve müziğini yazdığı 100. Yıl Marşı'nın da seslendirildiği konserde, farklı illerden çok sayıda koro yer aldı.