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        Haberler Kültür-Sanat CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

        CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği 100. Yıl Marşı coşkuyla dinlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:32
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        CSO'dan 100. Yıl Marşı!
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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı ve kurtuluş mücadelesini anlatan marşları seslendirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhuriyet Bayramı Özel Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Ankaralı müzikseverlerle buluşan dev koroya, katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen yarışmanın birincisi İlker Kömürcü'nün söz ve müziğini yazdığı 100. Yıl Marşı'nın da seslendirildiği konserde, farklı illerden çok sayıda koro yer aldı.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
        #100. Yıl Marşı
        #CSO
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