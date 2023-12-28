CSO Ada Ankara Ocak ayında dopdolu

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TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU - BİZİM YIRLAR ‘SOLİST KONSERİ’

4 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Bizim Yırlar Solist Konserleri serisi, CSO Ada Ankara’nın yeni yıldaki ilk etkinliği olacak. Solist konserlerinin 4 Ocak Perşembe günkü bölümünde Sanat Yönetmeni Cem Gürdal ve Dr. Öğretim Üyesi A. Emsal Aksın Çevik, Türk dünyasının seçkin müziklerini yeni yılın ilk günlerinde Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI – ŞEF CAN OKAN

5 OCAK-20:00-ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; yeni yılın ilk konserinde, şef Can Okan yönetiminde Ralph Vaughan Williams’ın 1938’de başlayıp 1943’te tamamladığı 5. Senfoni’sini müzikseverlerle buluşturacak. Besteci, eserinde 4. Senfoni'deki uyumsuzluğa nazaran daha yumuşak bir armoni kullanarak, İkinci Dünya Savaşı atmosferinde bir rahatlama sunmayı amaçlıyor. Aynı gece, Türkiye'de ilk kez seslendirilecek olan Fazıl Say'ın 5. Senfonisi de programda yer alacak.

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ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - TÜRKÜLERLE KERKÜK GECESİ

5 OCAK-20:00-TARİHİ SALON

CSO Ada Ankara Tarihi Salonda, 5 Ocak saat 20:00'de ‘Türkülerle Kerkük Gecesi’ gerçekleşecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Turgay Coşkun'un şefliğinde, birbirinden değerli solistler ve konuk sanatçılar eşliğinde bir müzik dinletisi sunacak. Cengizhan Akar, Ertan Akay, Faik Doğukan Öztürk gibi isimlerin yanı sıra TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Ahmet Tuzlu ve Kerküklü Türkmen Sanatçı Osman Avcı da geceye renk katacak. Ayrıca konserde, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun dans gösterileri de yer alacak.

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ: ‘BACH VE PEDAGOJİ’

ANLATIMLI SOLO PİYANO RESİTALİ

8 OCAK-20:00-MAVİ SALON

CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri serisinin 8 Ocak’taki ‘Bach ve Pedagoji’ temalı solo piyano resitalinde, piyano başında Can Okan yer alacak. 8 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek programda; Can Okan, Johann Sebastian Bach'ın etkileyici Klavye Çalışması 2. Cilti seslendirecek.

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ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - BUĞULU NAĞMELER

11 OCAK-20:00-MAVİ SALON

11 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’nın Mavi Salonunda duygusal bir atmosfer müzikseverleri bekliyor. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu; aşkın, sevginin ve hüznün izlerini taşıyan Türk Müziği eserlerini, solist sanatçı Kübra Erdoğan'ın yorumuyla dinleyicilerle buluşturacak. Konserde koronun değerli sazları da Kübra Erdoğan’a eşlik edecek.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU - ALTAY'DAN TUNA'YA

11 OCAK-20:00-TARİHİ SALON

CSO Ada Ankara Tarihi Salonu, 11 Ocak saat 20:00'de Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu'nun ‘Altay'dan Tuna'ya’ adlı performansına ev sahipliği yapacak. Sanat yönetmeni Cem Gürdal şefliğinde gerçekleşecek etkinlikte, Türk Dünyası'nın zengin müzik ve dans kültürü Türk coğrafyasının çeşitli güzelliklerini zihinlerde canlandıracak bir repertuvar ile izleyicilere sunulacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - ŞEF CEMİ’İ CAN DELİORMAN

12 OCAK-20:00-ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 12 Ocak konserinde Şef Cem'i Can Deliorman yönetiminde Gustav Mahler’in hayatında ve bestecilik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 5. Senfonisini seslendirecek. Mahler’in en çok dinlenen ve icra edilen yapıtları arasında yer alan eser, 1901’in Şubat ayında ölümün kıyısından dönen ünlü bestecinin yastan zafere uzanan kişisel hayatındaki gelişmeleri notalarla ölümsüzleştiriyor.

TUNA KİREMİTÇİ 'ŞAİRİN ŞARKILARI'

13 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Tuna Kiremitçi, ‘Şairin Şarkıları’ adlı müzikal gösterisiyle CSO Ada Ankara'da müzikseverler ile buluşuyor. Tuna Kiremitçi kendi yazdığı şarkıları ve klasikleri seslendirecek. Şarkı aralarında ise seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Tuna Kiremitçi’ye sahnede usta kemancı Müge Alpay eşlik edecek.

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BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ – REHA ÖZCAN

14 OCAK-15:00 ve 20:00-MAVİ SALON

Reha Özcan’ın performansıyla 'Bir Garip Orhan Veli Müzikali', CSO Ada Ankara Mavi Salonda 14 Ocak’ta izleyicileriyle buluşacak. Yurt içinde ve dışında 30 bin seyirciye ulaşan müzikal, Orhan Veli'nin İstanbul, aşk ve insanlık temalarını sahneye taşıyor. Her yaştan izleyiciyi kucaklayan müzikal, Ankaralı sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

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CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ : CSO-OAB ORTAK KONSERİ ‘ÇELLO TANGO’

15 OCAK-20:00-MAVİ SALON

CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri serisi 15 Ocak’ta Akademik Başkent ortak konserinde tango ile sanatseverleri karşılıyor. 15 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek 'Çello Tango' konserinde, viyolonsel sanatçısı Onur Şenler sahne alacak. Programda Joseph de Bologne’in ‘Gizli Aşık’ Uvertürü, Onur Şenler'in Viyolonsel ve Yaylı Orkestra için Tango Uyarlamaları, Franz Joseph Haydn Senfoni No. 63 ‘Hürrem’ eserleri seslendirilecek.

MUHLİS BERBEROĞLU VE ERKUT ÖZKAN

16 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan Anadolu kültürünü en yalın haliyle yansıtan türkülerimiz ile 16 Ocak Salı akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da dinleyicileriyle buluşacak. Türkülerin geleneksel formunu bozmadan, modern düzenlemelerle buluşturan sanatçıların projeyi gerçekleştirme amacı dinleyenleri Anadolu coğrafyasında bir gezintiye çıkarmak.

NİLİPEK.

17 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Alternatif müzik sahnelerinin öne çıkan isimlerinden Nilipek. 17 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da sahnede olacak. Nilipek., akustik poptan alternatif rock’a kadar birçok müzik türüne sahnesinde yer veriyor. Ayrıca performansında kendi hikayelerini ortak duygularla harmanlayarak oluşturduğu müzikal bir deneyim vadediyor.

IRAZ YILDIZ ‘MİNİMAL’

18 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Piyanist Iraz Yıldız, ‘Minimal’ adını taşıyan yeni projesiyle 18 Ocak Perşembe günü ilk kez CSO Ada Ankara’ya konuk oluyor. Konserde Iraz Yıldız, klasik müzik, crossover ve film müzikleri gibi çeşitli alanlarda dünya çapında ün kazanmış bestecilerin minimal anlayışla yazılmış eserlerini kendi özgün müzikal yaklaşımıyla birleştirerek dinleyicilerle buluşturacak. Konserin genelinde minimal eserlere ek olarak kendi virtüözitesini de sergileyecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - PUCCINI’NİN ÖLÜMÜNÜN 100. YILDÖNÜMÜ ÖZEL KONSERİ

19 OCAK-20:00-ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle Puccini’nin Ölümünün 100. Yıldönümünde ünlü besteciyi özel bir konser ile anıyor. Şef Andrea Solinas yönetimindeki orkestra ve koro şefi Elnara Kerimova’nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Gianluca Terranova ve Sergio Vitale'nin solistliğinde, Puccini’nin öne çıkan operalarından unutulmaz eserlere hayat verecek.

AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET

19 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Ayşe Sicimoğlu Quartet, geniş ve renkli repertuvarıyla 19 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'de CSO Ada Ankara’da dinleyicilerini zaman tüneline çıkarmaya hazırlanıyor.

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ: ‘BAROK AKŞAMI’

22 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ‘Barok Akşamı’, 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda. Değerli kemancılarımız Emre Tamer ve Ebru Tamer programda Georg Philipp Telemann, Evaristo Felice Dall’Abaco, Cristoph Graupner ve Can Atilla'nın eserlerini seslendirecek.

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - ANILARDAKİ ŞARKILAR

25 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, CSO Ada Ankara Mavi Salonda, 25 Ocak saat 20:00'de değerli solistleri Harika Oktay ve Mutlu Benlioğlu ile musikiseverlerin her zaman gönlünde yer etmiş en özel Türk Müziği eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI – ŞEF REINHARD GOEBEL VE SOLİST ÖNDER BALOĞLU

26 OCAK-20:00-ANA SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada Ankara'da, klasik dönemin üç büyük bestecisinin eserleriyle konser sunmaya hazırlanıyor. 26 Ocak Cuma günü, saat 20:00'de gerçekleşecek konserde CSO, Reinhard Goebel yönetiminde, keman sanatçısı Önder Baloğlu’na eşlik edecek. Bu özel konserde, İsveçli Mozart olarak bilinen Joseph Martin Kraus'un ‘Violin Obligato’ eseri, İngiliz Mozart olarak tanınan Thomas Linley'in Fa Majör Keman Konçertosu ve düğün öncesi şenliklerde çalınmak üzere özel olarak hazırlanan Wolfgang Amadeus Mozart'ın ‘Haffner Serenatı’ sanatseverlerle buluşacak.

ZAHİT ÖZSEZEN’İ ANMA KONSERİ: CSO TARİHİNDEN BİR YAPRAK

29 OCAK-20:00-MAVİ SALON

‘CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri’ serisi 29 Ocak’ta çok özel bir etkinliğe yer veriyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar solo flütçü olarak görev yapan Zahit Özsezen, 29 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek özel konser ile anılacak. Konserde, müzikolog Ersin Antep'in araştırmaları sonucu ortaya çıkan tarihi anının ve içeriğinin sunumu yapılacak. 3 Mayıs 1936 tarihli konserde birinci keman partilerini flütle seslendiren Özsezen'in yerini, flüt sanatçısı ve CSO Müdürü Sibel Ayhan Bayer alacak. Melodi Eylül Kayış (keman), Murat Cangal (viyola), Onur Şenler (viyolonsel), Hacer Özlü (kontrabas) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Tayfun İlhan (piyano) aynı programı 88 yıl sonra yeniden Ankara dinleyicisine sunacak. Konserde Çek besteci Antonín Dvorák'ın ‘Amerikan’ başlıklı ‘Yaylı Quartet’inden, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Op. 298 ‘Flütlü Quartet’i ve Franz Schubert'in ‘Alabalık’ adlı Op.114 ‘Piyanolu Quintet’inden bölümler özel edisyonla seslendirilecek. Etkinlik, Zahit Özsezen'in 110. doğum yıldönümü vesilesiyle düzenleniyor.

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ALİ İNSAN ŞARKILARLA ÖRÜLEN HİKAYELER: ANADOLU’NUN UNUTULMAZ MELODİLERİ

30 OCAK-20:00-MAVİ SALON

Anadolu'nun halk türküleri sadece bir melodi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını, tarihi ve kültürünü yansıtan eserlerdir. Anadolu'nun zengin müzik mirasını kemanıyla birlikte farklı bir yorum ile yaşatan Ali İnsan, 30 Ocak Salı günü saat 20:00'de CSO Ada Ankara Mavi Salonda. Konserde sanatçı Ali İnsan'ın kemanıyla Anadolu türkülerine kattığı özel yorum ve Anadolu'nun farklı coğrafyalarından seçilmiş türkülerle dolu olacak.

CSO ADA ANKARA ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM ATÖLYESİ

22- 26 -29 OCAK-13:00-FUAYE ALANI

Çocuklar için Resim Atölyesi, 22 Ocak ve 29 Ocak tarihlerinde 8-10 yaş grubu ile 26 Ocak tarihinde ise 11-12 yaş grubu çocuklar ile saat 13:00’te CSO Ada Ankara fuaye alanında gerçekleşecek. Resim öğretmeni Elinur Erkumru rehberliğinde, öğrencilere Wasilly Kandinsky’nin kim olduğu anlatılacak, eserleri çıktılarla gösterilecek. Resim yapma süreci, çocukların duygusal ifade yeteneklerini güçlendirirken, el-göz koordinasyonunu ve ince motor becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut.

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ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYESİ

22 – 25- 29 OCAK-15:00-FUAYE ALANI

Çocuklar İçin Çocuk Edebiyatı Atölyesi, Elif Mira önderliğinde 7-9 yaş arası çocuklar ile 22 Ocak’ta, 10-12 yaş arasındaki çocuklar ile 25 Ocak’ta, 8-10 yaş arasındaki çocuklar ile 29 Ocak’ta fuaye alanında gerçekleştirilecek. Atölye çalışmasında resimli çocuk kitaplarından hareketle okuma, yazma ve çizme çalışmaları yapılacak. Çocuk edebiyatı eserlerindeki yazınsal ve çizgisel metinlerle başlayacak olan atölye çalışması, sözcük avı ile yazınsal metinlerin oluşturulması ile devam edecek ve çizgisel çalışmaların oluşturulması ile sona erecek. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

23 – 30 OCAK-13:00-FUAYE ALANI

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CSO Ada Ankara’da ‘Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi’ 8-10 yaş grubu çocuklar ve 23 Ocak’ta 11-12 yaş grubu çocuklar ile 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Atölyede çocuklar iletişim becerilerini güçlendirecek, hayal güçlerini geliştirecek ve eğlenceli bir şekilde öğrenecekler. Yaratıcı Drama Eğitmeni Koray Budak yönetimindeki atölyeler fuaye alanında gerçekleşecek. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut.

ORFF VE RİTİM ATÖLYESİ

23- 25 –30 OCAK-15:00-FUAYE ALANI

Orff ve Ritim Atölyesi, çocuklara Orff Schulwerk eğitimi ile müziği deneyimleme ve bedenlerini bir enstrüman olarak kullanmayı, orff aletleri, ritim çubuğu, marakas ve diğer enstrümanlarla koordineli takım çalışma imkanı sağlıyor. 5-7 yaş arası çocuklar için 23 ve 30 Ocak’ta 8-10 yaş için 25 Ocak’ta düzenlenecek atölyede müzik öğretmeni Serhat Er çocukların ritim, koordinasyon ve grup çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

MELODİLER EŞLİĞİNDE OKUYARAK KEŞFEDİYORUM 'BİR TURNA HİKAYESİ'

24 - 26 OCAK-FUAYE ALANI

Hayal kurmayı seven 5-7 yaş aralığındaki minik sanatseverler 24 Ocak saat 13:00’te 8-10 yaş aralığındakiler ise 26 Ocak’ta saat 15:00’te hikâye anlatıcısı Didem Yaran ve Uzman Psikolojik Danışman-Yazar Selma Tekin ile CSO Ada Ankara fuaye alanında buluşacak. Çocuklar hikaye kahramanlarından Bilge'nin keşif dolu macerasında, zaman yolculuğu ve yeni dostluklarla dolu bir dünyaya adım atacaklar. Didem Yaran'ın hikaye anlatımı ve Selma Tekin'in renkli melodileriyle çocuklar, müzik ve dans dolu bir hikaye dinleme ve kitap okuma deneyimine katılacaklar.

RENKLERİ VE DOKUNUŞLARI SUDA HARMANLAYAN SANAT: EBRU SANATI ATÖLYESİ - ÇOCUKLAR İÇİN

24 OCAK-15:00-FUAYE ALANI

CSO Ada Ankara fuaye alanında, 24 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Ebru sanatçısı Duygu Orak rehberliğinde, Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan olan ‘Renkleri ve Dokunuşları Suda Harmanlayan Sanat: Ebru Sanatı’ atölyesi CSO Ada Ankara’da 8-12 yaş grubu minik sanatseverler ile buluşacak. Etkinlik için 40 kişilik kontenjan mevcut.

RENKLİ SESLER ÇOCUK OPERASI

27 OCAK-15:00-MAVİ SALON

27 Ocak'ta CSO Ada Ankara Mavi Salonda sahnelenecek ‘Renkli Sesler Çocuk Operası’, çocuklara farklı ses tonlarının bir zenginlik olduğunu öğretirken, renkli karakterleri ve unutulmaz şarkılarıyla keyifli anlar yaşatacak. Orkestra şefi ve besteci Arda Doğan'ın yönetimindeki, Adel Çocuk Oda Operası Orkestrası, Yiğithan Erdoğan (Sihirbaz Okyo), İbrahim Halil Türk (Kral Harmonyus), Hakan Cice (Heyma), Cannur İlan (Meyvi), Ayşegül Ercan (Kolara) ve Adel Kaan Doğan (Anlatıcı) gibi yetenekli oyuncularla bir performans sergileyecekler.

BİR ZEBRA MÜZİKALİ – ÇOCUKLAR İÇİN

28 OCAK-15:00-MAVİ SALON

28 Ocak saat 15:00'te CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleşecek olan ‘Bir Zebra Müzikali’ minik sanatseverleri Kharo Çölü'ne davet ediyor. Zebraların, dansın ve müziğin eşliğindeki bu macerada, susuzluğa karşı mücadeleleri ve yeni doğan zebra ile çitlerin ardındaki dünyayla kurdukları bağ anlatılacak. Oyuncu kadrosunda Burak Aydın, Tarkan Demirtaş, Elif Atalay, Nihal Arslan ve Mahmut Ugar gibi isimlerin yer aldığı farklılıkların bir araya getirildiği bir müzikal gösteri olacak.

MELODİLER EŞLİĞİNDE OKUYARAK KEŞFEDİYORUM ‘YOL ARKADAŞIM KİKİ VE TOBİ’

31 OCAK-13:00-FUAYE ALANI

31 Ocak'ta CSO Ada Ankara’da hayal kurmayı seven 5-7 yaş aralığındaki minik sanatseverler, hikaye anlatıcısı Didem Yaran ve yazar Selma Tekin ile birlikte ‘Yol Arkadaşım Kiki ve Tobi’ hikayesi ile buluşacak. Çocuklar hikâyenin kahramanlarından Bilge'nin keşif dolu macerasında, zaman yolculuğu ve yeni dostluklarla dolu bir dünyaya adım atacaklar. Didem Yaran'ın hikâye anlatımı ve Selma Tekin'in renkli melodileriyle çocuklar, müzik ve dans dolu bir hikâye dinleme ve kitap okuma deneyimine katılacaklar. Etkinlik için 15 kişilik kontenjan mevcut.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA MÜZİKLİ DANSLI ÇOCUK OYUNU

31 OCAK-19:00-MAVİ SALON

Alis Harikalar Diyarında Müzikli Danslı Çocuk Oyunu 31 Ocak'ta saat 19:00'da CSO Ada Ankara Mavi Salonda sahneye konacak. Alis'in, tavşanın ardından girdiği Harikalar Diyarı'nda yaşadığı heyecan dolu serüven, müzik ve dansla buluşacak. Umut Vardarlı'nın yönettiği bu eğlenceli çocuk oyunu, yılın son günü aileleri ve çocukları bekliyor.

Detaylı bilgi için; “csoadaankara.ktb.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.