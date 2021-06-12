CSKA Moskova Kulübü, 27 yaşındaki Grigonis ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'da Manresa, Tenerife, Almanya'da ALBA Berlin gibi ekiplerde görev yapan Grigonis, 2018'den bu yana ülkesinin Zalgiris takımında forma giyiyordu.

Grigonis, Zalgiris formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 13,4 sayı, 3,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.