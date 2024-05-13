Crystal Palace, Bayern Münih'ten Glasner için 100 milyon Euro istedi
Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick'ten umduğunu bulamayan Bayern Münih, Crystal Palace'ın teknik direktörü Oliver Glasner ile ilgileniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibinin Avusturyalı hoca için istediği bonservis dudak uçuklattı.
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Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yolları ayıracak olan Bayern Münih'te yeni hoca arayışı sürüyor.
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Bavyera ekibi son olarak Crystal Palace'ın kapısını çalarken şok bir yanıt oldu.
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Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner ile ilgilenen Bayern Münih, İngiliz ekibi ile dirsek teması kurdu.
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Alman basınındaki haberlere göre Crystal Palace, Bayern Münih'ten Glasner için 100 milyon euro bonservis talep etti.
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Bu rakam sonrası Alman devinin başka adaylara yöneleceği belirtildi.
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Şubat ayında Crystal Palace'ın başına geçen Oliver Glasner'in İngiliz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Glasner, Crystal Palace ile son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
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