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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar CRR Konser Salonu'nda müzik dolu bir ay

        CRR Konser Salonu'nda müzik dolu bir ay

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Mart ayında müzikseverleri klasik müzikten caza, halk müziğinden oda müziğine, geleneksel ezgilerden modern doğaçlamalara uzanan geniş bir programla karşılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:23
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        CRR Konser Salonu'nda müzik dolu bir ay
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Mart ayının ilk konuğu, Bosna Hersek’in en güçlü seslerinden Amira Medunjanin olacak. Sevdalinka müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan sanatçı, 5 Mart akşamı geleneksel Balkan ezgilerini modern dokunuşlarla harmanladığı repertuvarıyla CRR’de müzikseverlerle buluşacak.

        Amira Medunjanin
        Amira Medunjanin

        10 Mart’ta ise Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden Emin Fındıkoğlu ve caz topluluğu +12, dinamik bir performansla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

        Emin Fındıkoğlu ve caz topluluğu
        Emin Fındıkoğlu ve caz topluluğu

        İBB Orkestralar Müdürlüğü’nün İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı anısına hazırladığı ve 12 Mart’ta gerçekleşecek özel konserde, İstiklal Marşı için 1923 yılında ilan edilen yarışmaya katılmış 11 farklı beste ilk kez aynı sahnede dinleyiciyle buluşacak.

        Phaeton Piano Trio
        Phaeton Piano Trio

        Türk halk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Özkan ve orkestrası, 15 Mart’ta Anadolu’nun köklü müzik mirasını yorumlarken, 17 Mart’ta oda müziği sahnesinin önde gelen topluluklarından Phaeton Piano Trio, romantik dönem klasiklerinden Fazıl Say’ın çağdaş eserlerine uzanan bir repertuvarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Mendelssohn ve Dvořák’ın piyano üçlüleri, topluluğun kuruluşundan bu yana sahnelediği en özel eserler arasında yer alıyor.

        Carlotta Dalia
        Carlotta Dalia

        Mart ayında ayrıca Millî Reasürans Oda Orkestrası, genç gitar virtüözü Carlotta Dalia ile 9 Mart’ta, CRR Caz Orkestrası, Bosnalı Sloven caz vokalisti Mirna Bogdanović ile 21 Mart’ta, CRR Türk Müziği Topluluğu ise Ramazan ayına özel "Yenikapı’dan Eski Sesler" konseriyle 23 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

        Mirna Bogdanović
        Mirna Bogdanović

        Türkiye prömiyeri niteliğinde bir performansla Hezarfen Ensemble, 24 Mart’ta CRR’de kültürel göç ve aidiyetsizlik temalarını odağına alan “Recollections of Displacement” adlı özel projesini sunacak.

        Hezarfen Ensemble
        Hezarfen Ensemble

        Klasik müzik tutkunları için 27 Mart’ta CRR Senfoni Orkestrası, uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüş şef Alpaslan Ertüngealp yönetiminde ve trombon virtüözü Håkan Björkman solistliğinde Brahms ve Grøndahl’ın seçkin eserlerini seslendirecek. 28 Mart’ta ise Alex Skolnick Trio, klasik rock ve heavy metal melodilerini cazla birleştiren yenilikçi performanslarıyla müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

        KidConcerts
        KidConcerts

        Ayrıca, çocuklara özel klasik müzik topluluğu KidConcerts, 22 Mart’ta Vivaldi, Mozart, Bizet gibi büyük bestecilerin eserleriyle ilkbaharı karşılayan eğlenceli bir konser sunacak.

        Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix üzerinden temin edilebilir.

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #caz
        #Türk halk müziği
        #Cengiz Özkan
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