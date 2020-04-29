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Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Latin Grammy ödüllü şarkıcı Thalia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filminden çok etkilendiğini dile getirdi.

"GÜZEL FİLM"

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise sosyal medya hesabından filmin tanıtımını paylaşarak, "Güzel film, siz izlediniz mi?" ifadelerini kullandı.

NEYMAR'I AĞLATTI

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini 137 milyon takipçili Instagram hesabından önermişti.

Neymar, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullanmıştı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN TEŞEKKÜR

İynemli, bu paylaşımından sonra Neymar'a teşekkür etmişti. Oyuncu, Instagram sayfasından "Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınlamıştı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı filmde Aras Bulut İynemli'nin yanı sıra, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya da rol alıyor.

Film sinemalarda vizyonda olduğu dönemde 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

Film, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?