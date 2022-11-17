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Cristiano Ronaldo'dan olay sözler: Ben ondan daha yakışıklıyım! - Son dakika spor haberleri

Cristiano Ronaldo'nun olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı!

Cristiano Ronaldo'nun daha önce kısa kesitleri yayınlanan röportajının uzun versiyonu yayınlandı. Manchester City'ye transferinin kıyısından döndüğünü belirten Portekzili yıldız zehir zemberek sözler söyledi

Giriş: 17.11.2022 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, son günlerde gündemin tepesinde yer alıyor. Daha önce kısa halleri bile dünya gündemine düşen Portekizli yıldızın olay yaratan röportajının uzun hali yayınlandı. Ronaldo'nun çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Futboldaki en önemli şey taraftarlardır. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken bile hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek"

     

  • "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu." 

  • "Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı"

  • "Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum."

  • "Manchester United'a geri dönmek inanılmazdı. Kulüpteki hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığım hafta anladım. Dünya benim hakkımda konuşuyordu. 'Cristiano ait olduğu yere, evine geri döndü' diyorlardı. Old Trafford'a geri dönmek, taraftarlar için oynamak, 2 gol atmak harika şeylerdir"

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