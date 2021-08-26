Avrupa futbolunda transfer bombaları art arda geliyor. Messi'nin PSG'ye transferinin ardından Ronaldo da Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

İspanya'dan AS'ın haberine göre; Manchester City, 36 yaşındaki Portekizli süperstar ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken Juventus'un İngiliz ekibinden Gabriel Jesus'u istediği, Manchester City'nin ise Sterling'i önerdiği belirtildi.

2003-2009 yılları arasında yıldızı Manchester United'da parlayan Ronaldo, transfer gerçekleşirse Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakibinde forma giyecek.