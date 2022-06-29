"BİR ANNE VE BABANIN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK ACI"

Oğullarının acısıyla sarsılan ünlü çift, duygularını "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa bize güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." sözleriyle dile getirmişti.