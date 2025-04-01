Cristiano Ronaldo için sürpriz hamle!

Kariyerine Al Nassr'da devam eden Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo için sürpriz bir takım devreye girdi.

İspanyol basınındaki haberlere göre; Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Cristiano Ronaldo’yu transfer etme planlarını sürdürüyor.

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Al Nassr ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma ihtimali, Riyad ekibini harekete geçirdi. Al Hilal, 2022’de Ronaldo’yu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer, Spor Tahkim Merkezi’nin yaptırımı nedeniyle gerçekleşmemişti.

Neymar’ın ayrılığı sonrası takviye arayışına giren kulüp, 40 yaşındaki Portekizli süperstarı ideal bir seçenek olarak görüyor. Bu sezon 22 maçta 20 gol atan Ronaldo için henüz resmi bir teklif yapılmadığı, transferin sezon sonuna doğru daha fazla gün yüzüne çıkacağı ifade edildi.