Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
Portekiz'in 39 yaşıındaki dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, ülkesinin Çekya ile oynadığı EURO 2024 maçında forma giyerek, inanılması zor bir rekoru daha kırmayı başardı.
- 1
Portekiz, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo mücadeleye ilk 11'de başladı.
- 2
Karşılaşmada 90 dakika forma giyen 39 yaşındaki yıldız golcü, adını tarihe yazdırdı.
- 3
Ronaldo, toplamda 6 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyen tarihteki ilk oyuncu oldu.
-
- 4
Ronaldo daha önce 2020, 2016, 2012, 2008 ve 2004'te düzenlenen turnuvalarda da boy göstermişti.
- 5
EN YAŞLI OYUNCU PEPE!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekiz'in tecrübeli savunmacısı Pepe de adını tarihe yazdırdı.
- 6
Çekya maçına ilk 11'de başlayan yıldız stoper, 41 yaş 113 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.
-