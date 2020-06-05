Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını Avrupa'da en şiddetli yaşayan ülke olan İtalya'nın Juventus ekibinde top koşturan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, ekstra antrenmanlarla göz dolduruyor! Salgın sonrasında İtalya'ya nazaran daha iyi durumda olan ülkesi Portekiz'e dönen ve bu yüzden eleştiriler alan Ronaldo, biri süre önce İtalya'ya dönerek takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlamıştı!

Güçlü fiziğiyle yıllardır dikkatleri çeken Ronaldo, ekstra antrenmanlar yaparak eski formuna geri dönüyor! Portekizli yıldız dün takımdan ayrı olarak ekstra bireysel antrenmanlar yaptı ve bu çalışmalar 4 saat sürdü!