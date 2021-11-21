Covid ile hava kirliliği arasında bağlantı! Açık havada maske takın uyarısı

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilişkisinin araştırıldığını söyledi.
Avrupa ve Çin'de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Covid-19'a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi.
"HAVA KİRLİLİĞİNİN VİRÜSÜ TAŞIMAK GİBİ BİR FONKSİYONU OLABİLİR"
Bayram, hava kirliliğinin özellikle insanların hava yollarında yol açtığı değişikliklerle virüsün yerleşimini kolaylaştırdığını, özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabildiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: "Türkiye'de 10 şehirde 13 merkezde yapılan çalışmamızda havada topladığımız partikül dediğimiz zerreciklerde virüs varlığını araştırdığımızda bu örneklerin yüzde 10'unda Covid-19 virüsünün bulunduğunu gördük. Bu araştırmamızda bu virüsün partiküller üzerinde bulunabileceğini ve taşınabileceğini göstermiş olduk. Bizden sonra İtalya'da da yapılan çalışmada da benzer bulgular bulundu. Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor."
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