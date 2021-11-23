Covid'i geçirenlere kritik uyarı!

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, mevcut verilerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının işe yaradığını gösterdiğini belirterek, "Bir hasta yoğun bakıma girdiğinde yüzde 60 olasılıkla ölüyor. Bir defa yoğun bakımlık olmamak için aşılanmak gerekiyor" dedi.
Köktürk, Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşılarının etkilerine dair geniş katılımlı bir anket çalışması yaptıklarını, aşının virüse karşı koruyucu etkisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.
Şu andaki en büyük sorunun aşı tereddüdü olduğuna değinen Köktürk, yürütülecek kampanyalar ve diğer ülkelerin uyguladığı gibi bazı özel girişimlerle olumsuz algının ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.
"YOĞUN BAKIMLIK OLMAMAK İÇİN AŞILANMAK GEREKİYOR"
Köktürk, toplum sağlığı için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Çalışmamızda yan etkileri de araştırdık. Bunlar makul ve kabul edilebilir yan etkiler. Omuz ağrısı ya da lokal yan etkiler olabiliyor. Elimizde rakamlar var ve rakamlarla aşının işe yaradığını gösteriyoruz. Aşıdan korkmak doğru bir şey değil. Aşıda yaş grubu da küçüldü. Artık çocuklarımızı da aşılamamız gerekiyor. Bir hasta yoğun bakıma girdiğinde yüzde 60 olasılıkla ölüyor. Bir defa yoğun bakımlık olmamak için aşılanmak gerekiyor. Aşılanmak yoğun bakımlık olma riskini de düşürüyor. Aşı olmuşsun ama maskeni takmamışsın, yakın temasın olmuş ve sonrasında testin pozitif çıkmış. Aşı olanlar hastalığı hafif atlatıyor. Aşı olmak tedbiri bırakmak anlamına gelmemeli."
HASTALIĞI ATLATANLARA FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİSİ
Hastalığı ağır geçirenlerde daha sonra birtakım rahatsızlıkların devam edebildiğini anlatan Köktürk, bunlardan birinin nefes darlığı olduğunu ifade etti.
Virüsün büyük oranda kaslar üzerinde olumsuz etki yarattığı bilgisini veren Köktürk, hastalığı atlatanlarda yorgunluk ve nefes darlığı şikayetlerinin devam ettiğini düşündüklerini söyledi.
Bu kişilere bol fiziksel aktivite önerdiklerini aktaran Köktürk, "Evde yatmayın, çıkın yürüyüş yapın. Mümkünse kronik hastalığınız varsa da rehabilitasyon programlarına katılın çünkü virüs genellikle ilk 3 ay içinde etkilerinden sıyrılıyor." diye konuştu.
Köktürk, toplumun her kesiminin eğitilerek ihtiyaç duyulan aşılanma oranının yakalanması gerektiğini sözlerine ekledi.
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