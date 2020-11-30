Covid-19 test ücreti ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi ile PCR testi ve Antikor (kan) testi yaptıranların sayısı da artıyor. İşte, koronavirüs testi nerede ve nasıl yapılır? ile ilgili bilgiler...
COVİD-19 TEST ÜCRETİ NE KADAR?
Covid-19 test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.
KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak il il koronavirüs testini yaptırabileceğiniz hastaneleri öğrenebileceksiniz.
COVID-19 TESTİ YAPILAN HASTANELER İÇİN TIKLAYIN
ÖZEL HASTANELERDEN COVİD-19 TESTİ ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
Koronavirüs salgınında test süreciyle ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir." dedi.
"HAKEM HEYETİNE BAŞVURSUNLAR"
Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini bildiren Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." dedi.
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