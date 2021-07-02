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Covid-19: Kediler ve köpekler de hastalığa yakalanabiliyor
Araştırmacılar Covid-19'a yakalanan kişilerin kedi ve köpeklerinde de bu hastalığın yaygın bir şekilde görüldüğünü buldu.Evcil hayvanların büyük bir kısmının asemptomatik veya hafif semptomlarla hastalığı atlattığı aktarıldı.
Covid-19: Kediler ve köpekler de hastalığa yakalanabiliyor
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Araştırmacılar Covid-19'a yakalanan kişilerin kedi ve köpeklerinde de bu hastalığın yaygın bir şekilde görüldüğünü buldu.
196 hanede 310 hayvandan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda altı kedi ve yedi köpeğin PCR testi pozitif çıktı.
54 hayvanda ise hastalığı önceden geçirmiş olduklarını gösteren virüs antikorları tespit edildi.
Araştırmayı yapan ekipte yer alan Utrecht Üniversitesi'nden Dr. Els Broens "Covid geçiriyorsanız diğer insanlarla etkileşimden kaçınmanız gerektiği gibi hayvanlarınızdan da kaçınınız" dedi ve ekledi:
"Burada esas çekince hayvanların sağlığı değil, hayvanların bir virüs rezervuarı rolüyle virüsleri tekrar insanlara bulaştırması."
Araştırmacılar bugüne kadar hayvandan insana geçen bir virüs vakasının kayıt altına alınmadığını fakat virüs insanlar arasında böylesine kolay yayılırken hayvandan yaşanacak bir bulaşmanın tespit edilmesinin de zor olduğunu belirtti.
Evcil hayvanların büyük bir kısmının asemptomatik veya hafif semptomlarla hastalığı atlattığı aktarıldı.
Araştırmacılar Hollanda genelinde son 200 gün içinde test sonucu pozitif çıkmış kişilerin evine mobil veteriner gönderdi ve evcil hayvanlardan kan ile sürüntü örneği aldı.
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde sunulan araştırmaya göre evcil hayvanların yüzde 4,2'sinde mevcut enfeksiyon, yüzde 17,4'ünde ise geçmiş enfeksiyon belirtisi görüldü.
Uzmanlar bulaşma yönünün muhtemelen insandan hayvana doğru olduğunu, hayvandan insana bulaşmanın daha düşük ihtimal olduğunu söyledi.
Mikrobiyolojik Veterinerlik Tespit Merkezi'nden Dr. Broens yine de "Evcil hayvandan Covid-19 kapma ihtimalinin sıfır olduğunu söyleyemeyiz" dedi ve ekledi:
"Şu anda pandemi insandan insana bulaşmayla yayılıyor ve bizim evcil hayvan kaynaklı bulaşmaları tespit etmemiz mümkün değil."
Rusya'da bazı veterinerler evcil hayvanlara da aşı yapmaya başladı.
Fakat Dr. Borens bu uygulamayı destekleyecek bir bilimsel kanıt görmediğini söylüyor:
"Evcil hayvanların pandemide bir rolü olması düşük ihtimal."
Kanada'daki Guelph Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma, sahiplerinin yataklarında yatan kedilerin enfeksiyon riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
77 hanede 48 kedi ve 54 köpek ile yapılan araştırmada hayvanlara antikor testi yapıldı ve sahiplerine de hayvanlarıyla ilişkileri soruldu.
Evcil kedilerin yüzde 67'sinde ve köpeklerin yüzde 43'ünde antikora rastlanırken bu oran barınaklardaki hayvanlarda yüzde 9, sokak kedilerinde ise yüzde 3 olarak görüldü.
Hayvanların çeyreğinde iştah kaybı ve solunum zorluğu gibi semptomlar görüldü.
Vakaların çoğu hafif olsa da üçü ciddiydi.
Araştırmacılar kedilerin biyolojik yapısının onları Covid-19'a daha açık hale getirmiş olabileceğini belirti.
Kediler genellikle köpeklere kıyasla sahiplerinin yüzlerine daha yakın bir pozisyonda uyuyor. Bu da onların virüs kapma ihtimalini artırıyor.
Prof. Wood: Sağlam bir araştırma
Cambridge Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başkanı Prof. James Wood, bugüne kadar elde edilen kanıtların üstüne bu iki araştırma da eklendiğinde kedi ve köpeklerin önemli bir kısmının sahiplerinden virüs kapma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
Wood "Hollanda'daki kapsamlı bir araştırma ve virüse maruz kalan evcil hayvanların yüzde 20'sine yakının hastalanabildiğini ortaya koyuyor. Sonra da insanlarda olduğu gibi iyileşiyorlar" dedi ve ekledi:
"Çoğu vaka asemptomatik olarak görülüyor.
"Virüs köpek ve kedilerden diğer hayvanlara ve sahiplerine bulaşmıyor gibi gözüküyor."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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