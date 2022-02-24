Covid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor

Kepez ilçesinde yaşayan 3 yıllık evli Şenay (28) ve Gökhan Yaşar (27) çifti, ikinci çocukları Gökşen'in dünyaya gelmesi ile sevinç yaşadı. Bir süre sonra ateş ve solunum sıkıntısı yaşayan minik Gökşen'i hastaneye götüren çift, 19 günlük bebekleri ile kendilerinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrendi.
Karantinadan çıkan ailenin sevinci, tedavisi yoğun bakımda süren bebeklerini bir an önce kucaklarına almak için hüzünlü bir bekleyişe dönüştü.
Minik Gökşen 3 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, anne Şenay Yaşar da kızından güzel bir haber almak için hastane önünden bir an olsun ayrılmıyor.
Minik kızını Yoğun bakımda çekilen görüntülerden izleyen anne Yaşar, buruk bir mutluluk yaşadı.
"VİRÜS NEREDEN GELDİ, NASIL BULAŞTI BİLMİYORUM"
Anne Şenay Yaşar, hamilelik sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını ve iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığını söyledi.
Sağlığının yerinde olduğunu ve tedbirlere dikkat ettiğini anlatan Yaşar, "Kızım 19 günlük ve Covid-19 nedeniyle 3 gündür yoğum bakımda yatıyor. Virüs nereden geldi, nasıl bulaştı bilmiyorum ve ailecek Covid-19 olduk. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorum ama anne olarak elimden geldiğince dikkat ettiğimi düşünüyorum. Kızım yoğun bakımda şu an ama inşallah iyi haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.
Bebeğinin 8 aylık dünyaya geldiğini, sarılık tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan Yaşar, ilerleyen süreçte ateş şikayetiyle bebeklerini hastaneye götürdüklerini anlattı. Ailece Covid-19'a yakalandıklarını öğrendiklerini aktaran Yaşar, yoğun bakıma alınan kızını çok özlediğini ve emziremediğini dile getirdi.
Yaşar, duygularını şöyle ifade etti: "Günlerdir kızımı göremiyorum. İnşallah kısa sürede kızımı kucağıma alırım. Psikolojik olarak çöktüm. Bebeğim bu kadar küçükken ayrı kalmak çok ağır geldi. Teselliyi küçük oğlumda buluyorum ama hiçbir evlat diğerinin yerini tutmaz, kokuları, tenleri ayrı. Yastığımın içine bebeğimin kıyafetini koyarak uyuyorum."
3 gün sonra bebeğini ilk defa kameradan görebildiğini ama hiçbir şeyin anne kucağı gibi olmayacağını aktaran Yaşar, Gökşen'siz evinin çok sessiz olduğunu ifade etti.
Yaşar, salgın tedbirlerine uyulmasını istedi.
Baba Gökhan Yaşar ise bir an önce bebeklerine kavuşmayı arzuladıklarını belirtti.
"BEBEĞİN GENEL DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Soydan, bebeğin Covid-19 nedeniyle 3 gündür yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktardı.
Soydan, "Bebek ateş ve solunum sıkıntısıyla başvurmuştu, yaptığımız tetkiklerde Covid-19 tespit ettik. Tedavimize başladık, genel durumu iyiye gidiyor. Oksijen durumu az, bebeği yakından takip ediyoruz. Henüz tehlike geçmedi, herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz. Yeni doğan bir bebek bile Kovid-19'dan yoğun bakımda yatıyorsa, kronik hastalığı olan ve yaşı ilerlemiş insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.
Yeni doğum yapan annelerin Covid-19'a karşı dikkatli olmasını isteyen Soydan, en ufak bir belirtide doktora başvurulmasını önerdi.
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