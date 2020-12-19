Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılayı'nın işbirliğiyle organize edilen ve Coşkun Sabah, Aslı Hünel ve Tamer Karadağlı'nın destekleriyle toplanan yardımlar, önceki gün Cizre'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Son eksikleri kontrol ederek yardım taşıyan araçları uğurlayan ünlü isimler, ellerinden geldikçe destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
"Hülya Avşar ben askerdeyken Tanju Çolak ile beni aldattı" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapan Sabah, konuya açıklık getirdi.
Coşkun Sabah, "Katıldığım bir programda soruldu bu soru bana. Herkes bildiği bir konu zaten. Bende 'Evet, doğru' dedim. Ne deseydim? Olmuş olan bir şeye 'Böyle bir şey olmadı?' mı deseydim?" şeklinde çıkışta bulundu.
Merhum sanatçı Ferdi Özbeğen ile bir anısını anlatan Sabah, şunları söyledi:
Ferdi benim çok eski bir dostumdu. Hep değer verilmediğinden dolayı yakınırdı. Hatta basına da kırgındı. Hiç kendisiyle ilgili bir şey yapılmadığı için ama şöyle bir durum da var ki kadınlara hep pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ajda Pekkan şu an 74 yaşında ve 'Süperstar' deniliyor. Hiç o yaşta ki bir erkek sanatçıya süperstar veya buna benzer bir şey denildiğini gördünüz mü? Kadın sanatçılara yıllardan beri ayrım yapılmıştır ve erkek sanatçılar ikinci planda tutulmuştur.
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