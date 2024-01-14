Çorum FK: 2 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK'nın, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK'nın, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Çorum FK'nın ilk golü 72. dakikada Michal Nalepa'dan geldi. 90+2'de ise Tuzlaspor, William Togui ile skoru 1-1'e getirdi. Ardından 90+7'de Çorum FK'dan Geraldo, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Çorum FK 30 puana ulaşırken, Tuzlaspor 16 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Giresunspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Altay'ı ağırlayacak.