Çorum FK: 2 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. 90+8. dakikada Emeka Eze'nin penaltıdan attığı golle galip gelen Çorum FK, sezona 3'te 3 yaparak başladı ve puanını 9'a yükseltti. Sarıyer ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24'te Pedrinho ve 90+8. dakikada penaltıdan Emeka Eze attı. Konuk ekibin tek golünü ise 82. dakikada Malaly Dembele kaydetti.
Bu sonuçla birlikte sezona 3'te 3 yaparak başlayan Çorum FK puanını 9'a yükseltirken, Sarıyer ise 1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Mavi Beyazlılar ise evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.