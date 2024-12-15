Çorum FK: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK ile Amed SK, 1-1 berabere kaldı. 90+4'te Burak Süleyman'ın gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlayan Çorum FK, puanını 24'e yükseltti. Amed SK ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK ile Amed SK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 68'de penaltıdan Ferhat Yazgan atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Zargo Toure kaydetti.
Kırmızı Siyahlılar'da forma giyen Burak Süleyman, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 24'e, Amed SK ise 22'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Amed SK, evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.