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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da restoranda bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da restoranda bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Çorum'da restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 01:17 Güncelleme: 01.04.2025 - 01:17
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        Restoranda bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranda 30 Mart'ta Mustafa D. (35) ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Nurettin Biçer'in (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İlhami T. ve Abdulsamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüsnü Rıza T. ve Hüsamettin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kavgada bıçakla yaralanan Mustafa D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        OLAY

        Mustafa D, 30 Mart'ta Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. ile görüşmeye gitmiş ve iki taraf arasında tartışma çıkmıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer bıçakla, iş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T. ise darbedilerek yaralanmıştı.

        Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #çorum
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