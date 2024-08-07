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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Çorum'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

        Çorum'da bahçesine giden Çelebi Yüksel domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuzlardan biri Yüksel'e saldırdı. Yaralı kurtulan Yüksel, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:36
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        Domuz sürüsü ile karşılaşan kişi dehşeti yaşadı
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        Çorum'da domuzun saldırdığı Çelebi Yüksel (58) yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Çelebi Yüksel, Karagelin mevkisinde bulunan bahçesine yakın noktada domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuzlardan birisi Yüksel'e saldırdı.

        Domuz saldırısından yaralı kurtulan Yüksel, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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