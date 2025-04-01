Çorum'da domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z' unvanlı hal esnafına 1,4 milyon liradan 17,2 milyon liraya kadar para cezası verileceğini duyurdu
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.
İNCELEME SONUCU 1,4 MİLYON LİRADAN 17,2 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI KESİLECEK
Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.
Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini belirti.
Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.