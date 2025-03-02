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        Haberler Gündem Çorum'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Çorum'da apartmanın bodrum katında yangın

        Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 04:44 Güncelleme: 02.03.2025 - 04:44
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        Apartmanın bodrum katında yangın
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        Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerince balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarda ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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