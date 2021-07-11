Çorum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.