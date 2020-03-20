20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona belirtileri gün gün anlatımı vatandaşlar tarafından internetten araştırıyor. Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testini vatandaşların erişimine sundu. Coronavirüs belirtilerini kendinizde görmeniz takdirde karantinada kalmanız ve ya en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz öneriliyor. İşte coronavirs belirtileri
CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÜN GÜN ANLATIM
Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.
Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.
Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.
Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.
Sekizinci gün: Corona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.
Onuncu gün: Solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.
On ikinci gün: Wuhan’da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TESTİ - 2020
Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi vatandaşlarının kullanımına açıldı.
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