Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusuna gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yanıtı verdi. Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüsü için kötü haberi "testleri pozitif çıkan ilk vaka görüldü" sözleriyle açıkladı. Öte yandan Avrupa başta olmak üzere Corona Virüsü salgınında tablo ağırlaşıyor. Almanya Başbakanı Merkel'in Corona Virüsün Almanya'nın yüzde 60 - 70'ine bulaşabileceğini söylemesi dikkatleri çekti. Dünya genelinde yaklaşık 120 bin kişide virüs tespit edilirken, ölü sayısının 4 bin 200'ü geçtiği kaydediliyor. Corona Virüsü ile ilgili son durum haberimizde...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs (Coronavirus/Kovid-19) vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir" dedi.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Bakan Koca ayrıca, "Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim" diye konuştu.

MERKEL: CORONA VİRÜSÜ NÜFUSUN YÜZDE 60-70'İNE BULAŞABİLİR

Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılanlara dayandırılan haberlerde Merkel, Almanya’nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya’daki insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşabilir." dedi. Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal edilmesi gerektiğine işaret etti.

Robert-Koch Enstitüsünün verilerine göre, Almanya'da şimdiye kadar 1296 kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLİZ BAKAN CORONA VİRÜSE YAKALANDI

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bakan Dorries, son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulundu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

NEW YORK'TA CORONA VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN ASKER DEVREYE GİRİYOR!

New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19'la mücadele için salgın merkezi New Rochelle bölgesine askeri birlik göndereceğini açıkladı. Vali Cuoma durumu, 'Ölüm kalım meselesi' olarak tanımladı.

New York eyaletindeki toplam 173 koronavirüs vakasından 108'inin görüldüğü New Rochelle'e giriş çıkışların tamamen yasaklanmadığı ancak eğitim, ibadet gibi toplu halde yapılacak tüm etkinliklerin 2 hafta süreyle iptal edildiği duyuruldu. Ortodoks Yahudi cemaatleri iki gün süren dini bayramları Purim kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniye iptal ettiklerini açıkladı. Amerika Hahamlar Konseyi'nin, Purim kutlamalarının yapılmaması için gerekli fetva ve kılavuz listesi yayınladığı kaydedildi.

Diğer yandan, New York'tan sonra pazartesi günü acil durum ilan edilen New Jersey'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. ABD'de en son verilere göre, 700'den fazla kişinin salgına yakalandığı ve en az 27 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ÇİN'DE CORONA VİRÜS SALGINININ SON DURUMU

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin, dört gün art arda yeni vaka sayısının azaldığını rapor etmesinin ardından bugün yeni vaka sayısında artış bildirdi. Artış ülke dışından gelenlerden kaynaklandı.

Çin ana karasında, dün 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu Pazartesi günü sadece 19 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti. Yeni vakalardan 10'u ülke dışından gelenlerde görüldü. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülke dışından gelenlerde tespit edilen toplam vaka sayısı 79'a yükseldi. Dünya çapındaki yaklaşık 113,000 koronavirüs vakasından 80,778'i Çin'de bulunuyor. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı dün 22 artarak 3,158'e yükseldi.