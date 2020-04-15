Corona virüs haritasında son durum

Corona virüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 65 bin kişiyi aştı. Corona virüs nedeniyle 1403 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 127 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 15 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 986 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126 bin 812. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkede görülüyor.

ABD'DE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLÜM VE VAKA KATLANIYOR

ABD son 2 haftadır verdiği corona virüs kayıplarıyla gündemde. ABD'de toplam 609 bin 516 corona virüs hastası var. 26 bin 57 kişi de hayatını kaybetti. Vakanların ve ölümlerin büyük kısmı New York'ta. ABD'de her geçen gün bilonça ağırlaşırken vaka ve ölüm hızı da artıyor. İspanya'da 174 bin vakayı aşarken ölü sayısı da 18 bini geçti. Uzun süredir corona virüsle mücadele eden İtalya'da toplam vaka sayısı 162 bin 488 oldu. Ölü sayısı da 21 bin 67.

TOPLUMLARIN YARISINDA CORONA VİRÜS BELİRTİSİZ KALIYOR

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, toplumların yüzde 50'sinde koronavirüsün belirti göstermediğini vurgulayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Salgının başlangıç döneminde Japonya’da karantinaya alınan Diamond Princess gemisinde 600 kişide koronavirüse rastlandı. Bu kişilerin yüzde 50'sinde hiçbir hastalık belirtisi görülmedi. İzlanda'da herkese test yapıldı ve testi pozitif çıkanların yüzde 50'sinde yine hiçbir belirti gözlenmedi. Çin'de de buna benzer bir çalışma yayınlandı. Buradan çıkan sonuç toplumların yüzde 50'sinde hastalığın farkında olmadan belirtisiz seyredebileceği. Bu kişiler hastalık taşıdıklarının farkında değiller ve adeta bir bomba gibi toplumda dolaşıyorlar" açıklamasında bulundu