Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 762'ye çıktı. Çin'in ardından İran ve İtalya'yı da büyük ölçüde etkileyen koronavirüs vakaları tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de henüz tespit edilen bir koronavirüs vakası yok ancak vatandaşın koronavirüs endişesini fırsata çevirenler, bazı e-ticaret sitelerinde 'Koronavirüse karşı koruyucu' olduğu iddia edilen dezenfektan ürünleri 'Sağlık Bakanlığı onaylıdır' etiketiyle satıyor.

"Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan merdiven altı ürünlere dikkat" uyarısıyla satılan bu ürünler set halinde de satılıyor. Ürünlerin fiyatları ise 19.90 TL'den başlayıp 95 TL'ye kadar çıkıyor.

1.090 TL'YE MASKE SATILIYOR

E-ticaret sitelerinde koronavirüsten koruduğu iddia edilen ürünlerin yanı sıra maskeler de dikkat çekiyor. Ayrıca maske fiyatlarının şubat genelinde alışveriş sitelerinde yüzde 188 arttığı görülüyor. Ürünlerin fiyatları satıcıya göre değişiklik gösteriyor. FFP3 koronavirüs koruyucu maskenin 20 adeti 1.090 TL'den satılıyor. 10 adedinin 2.499.99 TL'den satıldığı bir başka maskenin ise tükendiği görülüyor. Farklı bir alışveriş sitesinde ise yüzde 20 indirim yapıldığı söylenen virüs maskesinin fiyatı 1.560,00 TL.

"VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EN BASİT YÖNTEM ŞİMDİLİK MASKE TAKMAK" ALDATMACASI

Ürün özellikleri kısmında şu ifadelere yer veriliyor: "Tüm dünya corona virüsünden korunma yollarını arıyor. Corona virüsünden korunmak için en basit yöntem ise şimdilik maske takmak. Ama her maske virüsü engellemez, piyasadaki birçok maske cerrahi ve muayene maskesi olduğu için virüsleri engellemez. maskeler ventilli olup birçok bakteri ve virüsden güvendesiniz. Hiçbir maske ya da koruyucu kıyafetler %100 koruma sağlamaz, sadece önlem alarak size bulaşmasını engelleyebilirsiniz. Her ne kadar maske ve koruyucu kıyafetler kullanarak virüslerden korunsanız da ellerinizi su ve sabunla yıkayınız. Ellerinizi ağız ve gözünüze dokunmamaya özen gösteriniz. Ya da yanınızda el antiseptiği taşıyarak koruma sağlayabilirsiniz. Maskeler kesinlikle yıkanmazlar, yıkandığı takdirde filtre özelliğini kaybedecektir."

Öte yandan peşin fiyatına 6 taksitle 545 TL'ye satılan bir medikal maske için "Virüs koruma maskesi. Fiyatlar uygun şimdiden alın sonra pişman olmayın" ifadeleri kullanılıyor.

"MASKE TAKILMASINI ÖNERMİYORUZ"

E-ticaret sitelerinde koronavirüsten korunmanın en basit yolunun maske takmaktan geçtiği ifade edilse de, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi program yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, "Maskeler virüslerin bulaşmasını önlemiyor, kişileri korumuyor ama kişilerin hastalığı yaymasını önlüyor. Maske takılmasını önermiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

PURELL ÜRETİCİSİNE SERT UYARI: İDDİA ETMEYİ BIRAKIN

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA / Food and Drug Administration),Purell üreticisine sert bir uyarıda bulundu. FDA'den Purell'e yapılan uyarıda "Tezgah üstü el dezenfektanlarının Ebola, MRSA veya gribi ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmamış iddialarda bulunmayı bırakın" denildi.