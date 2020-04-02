Hangi ülkede kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı vaka ve ölüm sayısı her geçen an yükselirken son verilere göre dünya üzerinde neredey 1 milyon corona virüs vakası var. Peki hangi ülkede kaç tane vaka var? İşte corona virüs dünya haritasının son hali...

HANGİ ÜLKEDE KAÇ CORONA VİRÜS VAKASI VAR? (CORONAVIRUS MAP LIVE)

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS VAKA SAYISI 1 MİLYONA DAYANDI!

Corona virüsü haritasına göre, 2 Nisan itibari toplam 180 ülkede koronavirüs görülüyor. Tüm dünyada toplam yaklaşık 942 bin corona virüs vakası bulunuyor. Toplam ölü sayısı ise 47 bin 522.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ CORONA VİRÜS VAKASI VAR?

Corona virüse vaka sayısında birinci olan ülke 216 bin 722 kişi ile ABD. İtalya'da toplam 110 bin 574 vaka bulunurken, İspanya'da da vaka sayısı 104 bin 118. Corona virüsün çıktığı ülke Çin'de ise bu güne kadarki toplam vaka sayısı 82 bin 394. Çin'i 77 bin 981 vaka ile Almanya takip ediyor. Ülkeler sıralamasında Türkiye'de 15 bin 679 vaka ile 10. sırada yer alıyor.

İSPANYA'DA CAN KAYBI SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

İspanya'da son 24 saatte 950 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkedeki toplam ölü sayısı 10 bini geçti. Öte yandan İran'da da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.