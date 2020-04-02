Corona Türkiye illere göre vaka sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam ilk kez paylaşıldı. Bakan Koca'nın gösterdiği Türkiye coronavirüs haritasında, en çok vaka görülen il İstanbul olurken, ölüm oranında da İstanbul önde görünüyor. Ölüm oranının en yüksek olduğu yaş grubu ise 60 yaş ve üstü. Bakan Koca konuşmasının büyük bölümünde sosyal izolasyona daha çok önem verilmesi gerektiğini belirterek enfekte olmuş 1 kişinin 30 kişiyi hasta edebileceğine dikkatleri çekti. İşte son Corona Türkiye haritası...

CORONA TÜRKİYE HARİTASI 2 NİSAN

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, coronavirüs vakaları şu anda Türkiye'nin tüm illerine yayılmış durumda. Bakan Koca şöyle konuştu: "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Daha önce de ifade etmiştim. İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgede tüm İtalya'ya virüsün taşınmasına sebep oldu. Biz de bu nedenle o hatayı işlemek istemedik. Dün itibariyle bir ilimizde görülmemişti o ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz."

CORONA TÜRKİYE İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca ilk kez illere göre vaka sayısını ve ölüm oranlarını da açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. Bu rakam İstanbul'da vakaların yüzde 60'ının olduğunu gösteriyor. Adından İzmir 853 vaka ve Ankara 712 vaka olarak sıralanıyor.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMÜN OLDUĞU İL DE İSTANBUL

Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da bugüne kadar toplam 117 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8 ve Ankara ile Konya'da 7'şer vatandaşımız vefat etti.

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