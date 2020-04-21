Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.259 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 21 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2259'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 95 bin 591'e yükseldi

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 611 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 119 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 429 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 119 hasta vefat etti, 1488 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam entübe hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 170 BİN 482'YE ULAŞTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556´ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 852´ye yükselirken; vaka sayısı da 200 bin 210´a çıktı.

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