Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.017 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 20 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 165 BİN 93 OLDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697´ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 453´e yükselirken; vaka sayısı da 198 bin 674´e çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 20 NİSAN