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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 69 bin 392'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 1.518 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu
KORONAVİRÜS TABLOSU- 16 NİSAN 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 115 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 69 bin 392, can kaybının 1518'e ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI 126 BİN 758 OLDU
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758´e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231´e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.
Koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 255´e yükselirken; vaka sayısı da 174 bin 60´a çıktı.
İL İL VAKA SAYISI 16 NİSAN
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