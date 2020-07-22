Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün toplam hasta sayısı 221 bin 500'e ulaştı. 22 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU 22 TEMMUZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak Türkiye koronavirüs tablosu açıklanıyor. Son 24 saate ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bakan Koca'dan açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

21 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr" dedi.

5 BİN 526 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 221 BİN 500

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 42 bin 846 testten 928'i pozitif çıktı, 18 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 221 bin 500 oldu. Toplamda 5 bin 526 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, entübe edilmiş hasta sayısı 379 oldu. 204 bin 11 hasta da iyileşti.

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COVİD-19 İLE MÜCADELEDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ UMUT VERİYOR

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, mart ayının ikinci haftasından itibaren üniversite yerleşkesinde bulunan 4 hastaneden Kardiyoloji Hastanesi binasını pandemi hastanesi olarak hazırladıklarını söyledi.

Pandemi konusunda hizmet verecek doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere sağlık elemanları için iki konukevini tahsis ettiklerini belirten Gül, şehir merkezinden ve ilçelerden gelen pandemi hastalarına ciddi hizmetler verdiklerini aktardı.

Gül, şu ana kadar pandemi hastanesine 17 bin 815 hastanın başvurduğunu, 3 bin 600 hastanın testinin pozitif çıktığını, 1600'ünün hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar 17 bin hastaya PCR testi yapıldı, 222 hasta yoğun bakımda tedavi edildi. Ölüm oranımız ise 1,2'dir. Bu çok başarılı bir sonuçtur. Sürecin başından itibaren pandemi hastanesi olmanın yanı sıra test merkezi olarak da hizmet vermeye başladık. Üniversitede rektör yardımcılarımızdan birinin başkanlığında pandemi komisyonumuz var. Aynı zamanda hastanede 'Pandemi Bilim Komisyonu' var" diye konuştu.

"PLAZMA TEDAVİSİ VEREN İLK MERKEZLERDEN BİRİYİZ"

Salgın sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden biri olduklarını, kısa zaman önce de kök hücre tedavisi de yapmaya başladıklarını anlatan Gül, "Kök hücre tedavisi umut veriyor. İnşallah olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz" dedi.

1300 yataklı Dicle Üniversitesi Hastanesinde her yıl binlerce hastanın ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Gül, "2019 yılında 1 milyon 45 bin hastaya bakıldı ve 107 bin hasta ameliyat edildi. Bu ameliyatların büyük bir kısmı çok zor ameliyatlardır. Üniversitemiz bu bölgenin son referans hastanesidir. Gerek Diyarbakır gerekse çevre illerden ameliyat yapılamayan hastaların en son sevk edildiği hastane bizim hastanemizdir" açıklamasında bulundu.

"TÜBİTAK GRUBUNDA AŞI ÇALIŞMASI YAPAN ÜNİVERSİTELERDEN BİRİYİZ"

"Üniversite olarak TÜBİTAK grubunda aşı çalışması yapan üniversitelerden biriyiz. Bu da bizim için sevindirici bir durum." ifadesini kullanan Gül, yaptıkları aşı projelerinden birinin kabul edildiğini dile getirdi.

Gül, hastaneye yatan hasta sayısının taburcu edilen hasta sayısından fazla olduğu zaman sağlık sisteminde sıkıntı oluşabileceğine işaret ederek bunun önüne geçebilmek adına tüm vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini bildirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin konuyla ilgili çalışmaları titizlikle sürdüğünü dile getiren Gül, alınan tedbirlere harfiyen uyulması, maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kovid-19 hastalarına yönelik Sağlık Bakanlığının sunduğu tedavi protokol doğrultusunda tedavi uyguladıklarını anlatan Gül, Bilim Kurulu ile sürekli toplantılar yaptıklarını kaydetti.