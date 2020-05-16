Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. 16 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 16 MAYIS 2020

16 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 15 MAYIS

15 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

4 BİN 55 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 146 BİN 457

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 38 bin 565 testten bin 708'i pozitif çıktı, 48 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 146 bin 457 oldu. Toplamda 4 bin 55 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, entübe edilmiş hasta sayısı 490 oldu. Dün 2 bin 103 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu.

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ABD'Lİ İLAÇ FİRMASI: KORONAVİRÜSE KARŞI YÜZDE YÜZ ETKİLİ ANTİKOR GELİŞTİRDİK

Fox News'de yer alan habere göre, California merkezli "Sorrento Therapeutics" adlı firma Kovid-19 virüsüne karşı buldukları antikoru açıkladı.

Firma keşfettikleri STI-1499 adlı antikorun Kovid-19 virüsünü yüzde yüz engellediğini savunurken, söz konusu antikor tedavisinin Kovid-19 aşısı piyasaya çıkmadan aylar önce hazır olabileceğini belirtti.

Konuya dair Fox News'e açıklamalarda bulunan firma CEO'su Dr. Henry Ji, "Tedavinin olduğunu ve yüzde yüz çözüm sunduğunu vurgulamak istiyoruz. Vücudunuzda nötrleştirici antikor varsa, sosyal mesafeye ihtiyacınız yoktur. Hayatı korkmadan normale döndürebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"VÜCUDA GİRİŞİNİ ENGELLİYOR"

Dr. Ji, geliştirme sürecinde son 10 yıldır topladıkları milyarlarca antikoru test ettiklerini ve aralarında uygun olan yüzlerce antikorun Kovid-19 virüsüne karşı direnç gösterdiğini hatta vücuda girişini engellediğini belirtti.

Söz konusu antikorların içinde özellikle bir tanesinin virüsün sağlıklı hücrelere bulaşmasını yüzde yüz engellediğini fark ettiklerini kaydeden Ji, "Antikor, bir virüsün vücuda girişini engellediği zaman o virüs hayatta kalamaz. Hücreye giremezlerse çoğalamazlar. Yani, virüsün hücreyi ele geçirmesini önlersek, virüs sonunda ölür. Vücut da bu virüsten temizlenir. STI-1499 antikoru, virüsün etrafını sararak vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BU EN İYİ ÇÖZÜMDÜR"

Dr. Ji, ayrıca antikorun yan etkisi olmadığından koruyucu tedavi olarak kullanılabileceğini ve geliştirilebilecek herhangi bir aşıdan daha etkili olabileceğini ileri sürdü.

Ji, "Bu en iyi çözümdür. Aşı yapmanın amacı nötralize edici bir antikoru yaymaktır. Haliyle sizde zaten böyle bir antikor bulunuyorsa aşı ile dağıtılana ihtiyacınız yoktur." dedi.

Covi-Shield olarak adlandırılan kokteyl, üç farklı antikordan oluşacak ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayını alırsa ilk etapta Kovid-19 hastaları ve işe dönen insanlara uygulanacak.

Diğer yandan, bazı uzmanlar ise firmanın iddialarına işaret ederek, "Bu kadar kısa bir zaman içinde yüzde yüz çözümden bahseden söylemlere yüzde yüz şüpheyle yaklaşın." uyarısı yaptı.